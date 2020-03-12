12.03.2020, 10:22
Поклонская поделилась информацией о ситуации с жильём
ИА «Ореанда-Новости». Наталья Поклонская, российский законодатель, сообщила журналистам телеканала RT, что не имеет в собственности ни домов, ни квартир.
Депутат Госдумы отметила, что ей стыдно сказать, что у неё нет ни домов, ни квартир. Она сообщила, что имеется только ведомственное жилье.
Поклонская заявила, что у неё в Симферополе есть служебная квартира, которую, по её словам, "и не забирают, и не отдают". Депутатом было отмечено, что у неё не получается осуществить приватизацию квартиры, расположенной в Крыму, несмотря на то, что она прослужила в органах прокуратуры около 10 лет.
Законотворец сетует, что чиновники не учитывают стаж в связи с тем, что она формально работала в украинской прокуратуре.
Также Поклонская сообщила, что ею используется служебная квартира в столице России, которая была ей предоставлена как депутату.
Депутат Госдумы отметила, что ей стыдно сказать, что у неё нет ни домов, ни квартир. Она сообщила, что имеется только ведомственное жилье.
Поклонская заявила, что у неё в Симферополе есть служебная квартира, которую, по её словам, "и не забирают, и не отдают". Депутатом было отмечено, что у неё не получается осуществить приватизацию квартиры, расположенной в Крыму, несмотря на то, что она прослужила в органах прокуратуры около 10 лет.
Законотворец сетует, что чиновники не учитывают стаж в связи с тем, что она формально работала в украинской прокуратуре.
Также Поклонская сообщила, что ею используется служебная квартира в столице России, которая была ей предоставлена как депутату.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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