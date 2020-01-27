В Telegram российский парламентарий написала о том, что президенту было доложено о наличии бесплатной медицины в Крыму, однако она задается вопросом о её качестве и доступности.Поклонская говорит, что сталкивается со случаями, когда родственники после смерти человека в лечебном учреждении годами ходят к прокурору и следователю и пытаются доказать, что это не случайность, а преступление. Депутат сетует, что даже там невозможно добиться справедливости.