27.01.2020, 11:46
Поклонская раскритиковала крымскую медицину
ИА «Ореанда-Новости». Наталья Поклонская, работающая в Госдуме РФ, выступила с призывом изучить положение дел с доступностью и качеством медицины на Крымском полуострове.
В Telegram российский парламентарий написала о том, что президенту было доложено о наличии бесплатной медицины в Крыму, однако она задается вопросом о её качестве и доступности.
По её словам, во время всего лишь одной встречи она получила несколько обращений об оказании некачественной медицинской помощи пациентам. Она отмечает, что за халатность приходится расплачиваться человеческой жизнью.
Поклонская говорит, что сталкивается со случаями, когда родственники после смерти человека в лечебном учреждении годами ходят к прокурору и следователю и пытаются доказать, что это не случайность, а преступление. Депутат сетует, что даже там невозможно добиться справедливости.
В Telegram российский парламентарий написала о том, что президенту было доложено о наличии бесплатной медицины в Крыму, однако она задается вопросом о её качестве и доступности.
По её словам, во время всего лишь одной встречи она получила несколько обращений об оказании некачественной медицинской помощи пациентам. Она отмечает, что за халатность приходится расплачиваться человеческой жизнью.
Поклонская говорит, что сталкивается со случаями, когда родственники после смерти человека в лечебном учреждении годами ходят к прокурору и следователю и пытаются доказать, что это не случайность, а преступление. Депутат сетует, что даже там невозможно добиться справедливости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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