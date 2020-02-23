23.02.2020, 11:56
Поклонская рассказала, какими качествами обладает настоящий мужчина
ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы России Наталья Поклонская сказала РИА Новости, что, по её мнению, настоящий мужчин должен быть благородным, не горделивым и не мелочным.
Также она заявила, что женщина рядом с мужчиной должна ощущать себя красивой, желанной и любимой.
Наталья Поклонская заявила, что о мужчине говорит его отношение к противоположному полу. Она отмечает, что у российских женщин принято говорить, что о мужчине судят по женщине, которая рядом с ним.
Также она заявила, что женщина рядом с мужчиной должна ощущать себя красивой, желанной и любимой.
Наталья Поклонская заявила, что о мужчине говорит его отношение к противоположному полу. Она отмечает, что у российских женщин принято говорить, что о мужчине судят по женщине, которая рядом с ним.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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