Также она заявила, что женщина рядом с мужчиной должна ощущать себя красивой, желанной и любимой.Наталья Поклонская заявила, что о мужчине говорит его отношение к противоположному полу. Она отмечает, что у российских женщин принято говорить, что о мужчине судят по женщине, которая рядом с ним.