ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы России Наталья Поклонская сказала РИА Новости, что, по её мнению, настоящий мужчин должен быть благородным, не горделивым и не мелочным. 

Также она заявила, что женщина рядом с мужчиной должна ощущать себя красивой, желанной и любимой. 

Наталья Поклонская заявила, что о мужчине говорит его отношение к противоположному полу. Она отмечает, что у российских женщин принято говорить, что о мужчине судят по женщине, которая рядом с ним.