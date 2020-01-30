ИА «Ореанда-Новости». Наталья Поклонская рассказала о своём отношении к новому закону против домашнего насилия.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что вместе со своей командой она подготовила поправки к законопроекту против домашнего насилия. Она также отметила, что не может поддержать нововведения, предлагаемые этим законом. Своё мнение политик выразила в своём Telegram-канале.

Поклонская подчеркнула, что предлагать свои поправки будет лишь тогда, когда увидит поддержку населения. Некоторые из своих дополнений депутат всё же озвучила.

Так, Поклонская считает, что необходимо изменить порядок защитного предписания. Оно должно стать более обоснованным и добровольным. Также, важно перевести кризисные центры на региональное обеспечение, так как они не должны заниматься коммерческой деятельностью.