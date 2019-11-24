24.11.2019, 13:36
Поклонская сделала заявление относительно планов Ротару выступать в России
ИА «Ореанда-Новости» Наталья Поклонская, которая сегодня работает на должности депутата Госдумы России, заявила о неуместности критики певицы Софии Ротару.
Поклонской сказано, что то, что украинские представители эстрады приезжают на гастроли в Россию, является отличным шагом для нормализации отношений между РФ и Украиной.
Депутат Госдумы сказала, что жители России и Украины уже устали от политиков, воспринимающих как оскорбление личное мнение человека. В результате этого, по словам Поклонской, одни придумывают усталость от артистов, а другие ставят под запрет участие на "Евровидении".
Поклонской сказано, что то, что украинские представители эстрады приезжают на гастроли в Россию, является отличным шагом для нормализации отношений между РФ и Украиной.
Депутат Госдумы сказала, что жители России и Украины уже устали от политиков, воспринимающих как оскорбление личное мнение человека. В результате этого, по словам Поклонской, одни придумывают усталость от артистов, а другие ставят под запрет участие на "Евровидении".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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