25.03.2020, 08:27
Поклонская в связи с коронавирусом отправилась на самоизоляцию
ИА «Ореанда-Новости». Наталья Поклонская, представляющая в Госдуме крымский регион, отправилась на самоизоляцию, рассказывает РИА Новости. Российский парламентарий указала на важность дисциплины в противостоянии коронавирусу. Она заявила, что в противном случае "потом уже будет бесполезно".
По словам Поклонской, к ситуации с коронавирусом не нужно относиться легкомысленно. По её словам, сейчас никто точно не знает, с чем столкнулся мир.
Она указала на то, что КНР удалось одержать победу над коронавирусом благодаря дисциплине. Депутат советует россиянам посидеть дома и потерпеть, потому что это важно для страны и для народа.
Поклонская заявила, что решение об уходе на самоизоляцию она приняла самостоятельно. Она уведомила, что сейчас находится вместе со своей дочерью в маленькой квартире, расположенной в Москве. Российский парламентарий призывает жителей РФ отнестись серьёзно к ситуации с коронавирусом, иначе потом "будет уже бесполезно".
По словам Поклонской, к ситуации с коронавирусом не нужно относиться легкомысленно. По её словам, сейчас никто точно не знает, с чем столкнулся мир.
Она указала на то, что КНР удалось одержать победу над коронавирусом благодаря дисциплине. Депутат советует россиянам посидеть дома и потерпеть, потому что это важно для страны и для народа.
Поклонская заявила, что решение об уходе на самоизоляцию она приняла самостоятельно. Она уведомила, что сейчас находится вместе со своей дочерью в маленькой квартире, расположенной в Москве. Российский парламентарий призывает жителей РФ отнестись серьёзно к ситуации с коронавирусом, иначе потом "будет уже бесполезно".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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