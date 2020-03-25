Российский парламентарий указала на важность дисциплины в противостоянии коронавирусу. Она заявила, что в противном случае "потом уже будет бесполезно".По словам Поклонской,. По её словам, сейчас никто точно не знает, с чем столкнулся мир.Она указала на то, что КНР удалось одержать победу над коронавирусом благодаря дисциплине.Поклонская заявила, что решение об уходе на самоизоляцию она приняла самостоятельно. Она уведомила, что сейчас находится вместе со своей дочерью в маленькой квартире, расположенной в Москве. Российский парламентарий призывает жителей РФ отнестись серьёзно к ситуации с коронавирусом, иначе потом "будет уже бесполезно".