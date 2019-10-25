ИА «Ореанда-Новости». В Москве аналитики прогнозируют дефицит новых квартир – виной тому ажиотажный спрос и переориентация застройщиков на строительство объектов бизнес-класса, пишет «Коммерсант».



Аналитики отмечают, что за год в столице объём новостроек в бюджете до 7 миллионов рублей сократился на 27%, за два год – на 61%. Отмечается, что сегодня, чтобы приобрести квартиры стоимость до 7 миллионов рублей, покупатели вынуждены выбирать жильё за МКАДом. Всего в Москве сегодня на продажу выставлено 5,12 таких квартир.



Относительно аналогичного периода прошлого года доля доступных предложений сократилась на 3 процентных пункта, в натуральном выражении показатель упал на 20%. Аналитики добавляют, что в массовом сегменте на лоты до 7 миллионов рублей сейчас приходится 19% предложения против 27% годом ранее, в бизнес-классе за тот же период показатель сократился с 2% до 1%.



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Аналитики отмечают, что именно квартиры такой стоимости являются самыми популярными у большинства покупателей. Эта сумма является своеобразной психологической отметкой. Такой бюджет позволяет брать ипотеку при средней зарплате в Москве, которая, по данным Мосгорстата, составляет 81 тысяча рублей в месяц.



Эксперты отмечают, что такая ситуация на рынке новостроек заставит некоторые покупателей обратит внимание на вторичное жильё. Так, ещё летом спрос на «вторички» падал, тогда как в сентябре покупали всё чаще стали покупать квартиры на вторичном рынке. При этом аналитики отмечают, что повышение спроса приведёт и к повышению цен на такое жильё. Так, за прошлый год цены на «вторички» выросли почти на 10%. Эксперты добавляют, что сегодня покупатели всё чаще выбирают альтернативный для себя вариант – квартиры за МКАД с московский пропиской.



При этом в других регионах цены на вторичное жильё почти не меняются. Ранее сообщалось, что темпы роста цен на рынке «вторичек» соответствуют изменениям в сегменте новостроек. Аналитики отмечают, что больше всего – на 1,4% - подорожали квартиры в Перми. Там сейчас можно купить вторичное жильё за 59,7 тысяч рублей за «квадрат». При этом в годовом выражении рост составил всего 7%.



По данным аналитиков, наиболее дешёвые квартиры сейчас в Челябинске – однокомнатную там можно купить за 1,52 миллиона рублей. За год стоимость вторичной недвижимости здесь выросла на 2,5%.