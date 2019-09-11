Миссия этого необычного космонавта состоялась.

Робот «Фёдор» недавно побывал в космосе, на борту Международной космической станции. По информации, предоставленной исполнительным директором научно-производственной организации «Андроидная техника» Евгением Дудоровым, миссия, возложенная на робота, завершена. Никаких дел у него в космосе больше не осталось. Робота «Фёдора» заменит другой андроид, отличающийся другими техническими характеристиками. Разработка новой модели уже началась отечественными специалистами. Ключевая причина, по которой робота "Фёдора» вернули на земную поверхность, заключается в том, что эта модель оснащена ногами. Оказалось, что для дальнейших исследований в этой части механизма необходимости нет.

Новый разрабатываемый робот будет известен тем, что является первым андроидом, который вышел в открытый космос. Его уже окрестили первым Алексеем Леоновым среди роботов. Евгений Дудоров отметил, что при своевременной разработке программы нового механизма, в частности, без задержек, Россия станет первым государством, запустившим робота в открытое космическое пространство.

Напомним, что предыдущего робота запустили на орбиту 22 августа. Корабль смог состыковаться с Международной космической станцией только со второй попытки. Для стыковки потребовалось пять суток. Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов провели с роботом ряд необходимых экспериментов. «Фёдор» вернулся на Землю в прошлую субботу, 7 сентября.