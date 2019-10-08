ИА «Ореанда-Новости». Кабмин должен рассмотреть законопроект о защите инвестиций и капитальных вложениях.

Правительство рассмотрит законопроект о защите и поощрении капитальных вложений и развитии инвестиционной деятельности. Такое поручение кабмину дал Дмитрий Медведев.

Председатель правительства заявил, что обсуждение проекта чересчур затянулось. Нужно решать вопросы и завершать дискуссию.

Законопроект будет востребован среди индивидуальных предпринимателей, так как многие его положения помогут им обезопасить себя. Также новый документ должен улучшить условия регулирования отношений в данной сфере.

Ранее законопроект был упомянут Медведевым на финансовом форуме, проходящем в сентябре этого года.