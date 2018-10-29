ИА «Ореанда-Новости». 29 октября 2018 года исполнилось столетие комсомолу - Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодёжи (ВЛКСМ). Исторически комсомол стал беспрецедентной по масштабам организацией не только в истории Советского Союза, но и в мире. Организация была создана для молодежи в возрасте от 14 до 28 лет.

ВЛКСМ был прежде всего политическим органом распространения коммунистического учения и подготовки будущих коммунистов - членов Коммунистической партии. Комсомол был последним звеном воспитания молодежи, встроенным в систему коммунистического воспитания молодежи от октябрят (7-9 лет) до пионеров (9-14 лет).

Как организация, комсомол практически не влиял на советскую политику, но был важным пропагандистским инструментом для советских властей. Идеологи марксизма-ленинизма верили в важность образования и патриотического воспитания молодых советских людей, что было очень важным элементом в создании нового общества. Комсомол воспитал более 160 миллионов молодых людей на протяжении всего своего существования и имел значительное влияние на жизнь своих членов. Помимо преподавания коммунистических ценностей, комсомольцы исповедовали умеренность и дисциплину, а также негативно относились к таким асоциальным привычкам, как курение и употребление алкоголя. Не в чести была и религия. Они считались пережитками буржуазной жизни, правда идеологии оказалось недостаточно, чтобы воспрепятствовать молодежным вредным привычкам во время НЭПа.

После сворачивания НЭПа комсомол снова нашел свое призвание, он стал важной организацией для советской власти. В конечном итоге он служил кадровым резервом для всех советских организаций и его члены неизбежно оказывались на высоких должностях в правительственных и партийных органах. Изучение истории комсомола может дать интересное и поучительное представление о сущности советской власти. Поскольку Советы видели своих детей в качестве будущего нации, то их образование было построено в том ключе, что в будущем они должны были приносить максимальную отдачу для всего советского народа, поэтому учить и прививать молодежи следовало только те ценности, которые имели важное общественное значение.

Значение комсомола трудно переоценить и в наши дни, так как он был самой массовой организацией в СССР и в период своего апогея в 1977 году насчитывал 36 миллионов членов. Но до своего столетия сегодня комсомол не дожил, фактически прекратив существование с развалом СССР в 1991 году. Попытки возродить его пока не имели успеха, так как ни одна из молодёжных организаций не смогла достичь ни массовости комсомола, ни его популярности.



