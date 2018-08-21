ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме начались парламентско-общественные слушания по поводу законопроекта пенсионной реформы, которая предусматривает повышение пенсионного возраста в России. В пресс-службе Госдумы сообщили, что к данному законопроекту инициировали более сотни поправок.



В государственной думе 21 августа начались слушания по совершенствованию пенсионной реформы. Участия в них принимает около 600 человек со всех регионов России. Многие депутаты прервали свои отпуска, чтобы приехать на данные слушания. Ведёт мероприятие Вячеслав Володин, председатель нижней палаты парламента. Об этом проинформировали в пресс-службе нижней палаты парламента.

В ходе слушаний запланированы выступления руководителей всех парламентских фракций, председателей профильных комитетов Госдумы. Также на слушаниях выступит руководитель Пенсионного фонда Антон Дроздов, министр труда и социального развития Максим Топилин и другие представители компетентных органов.

Также в пресс-службе нижней палаты парламента сообщили, что к законопроекту в общей сложности инициировали более ста поправок. 20 августа поправки озвучила партия «Единая Россия».

В ходе мероприятия Вячеслав Володин заявил, что по итогам данных слушаний будет создана рабочая группа, которая продолжит работу с поправками вместе с профильными комитетами, представителями фракций и представителями гражданского общества.

Напомним, 19 июля Госдума в первом чтении поддержала законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Эти изменения предполагают повышение возраста выхода на пенсию до 65 для мужчин и 63 лет для женщин.

Законопроект пенсионной реформы в Госдуму внесло правительство. Как объяснили в Кабинете министров, предполагаемые изменения позволят повысить пенсии неработающим пенсионерам в среднем на одну тысячу рублей уже с 2019 года, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию в 20 тысяч рублей.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы. Он подчеркнул, что граждане страны «ничего хорошего не видят» в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Он отметил, что необходимо выслушать все мнения.