ИА РЕАНДА-НОВОСТИ. 5 июля в Австрии был рассмотрен закон о гибкой организации рабочего времени. Национальный совет проголосовал за возможность увеличения трудового дня максимум до 12 часов. Рабочая неделя в таком случае вполне может достигнуть 60 часов. Если закон будет одобрен верхней палатой парламента, бундесратом, то поправки вступят в силу уже 1 сентября. Проект был разработан совместными усилиями Австрийской народной партии и Партии свободы.

Конечно же, 12-часовой рабочий день не панацея. Все переработки сверх 8-часовой нормы должны оплачиваться отдельно. До этого закона было возможно увеличить рабочий день до 10 часов, но с согласия профсоюзной организации. Этого больше не потребуется. Теперь все отдается на поруки работодателя и работника. Каждый сам решает свою судьбу относительно переработок, что дает человеку большую независимость и увеличивает индивидуальную свободу сотрудников.

Но существует два существенных минуса у данного закона. Во-первых, необоснованный отказ от переработок может существенно повлиять на продвижение по карьерной лестнице из-за предвзятого отношения работодателя. Во-вторых, увеличение рабочего дня порождает нездоровую конкуренцию. Ведь преимущества получают те, кто соглашается на менее гибкие условия трудового графика.

Более того, изменятся условия работы в праздничные и выходные дни. Работодатель самостоятельно решает, что четыре раза в год все сотрудники обязаны выйти на работы в эти дни. Исключением станут лишь некоторые профессии: врачи, полицейские и пожарные.

Как предполагается, новый законопроект даст австрийским компаниям дополнительные преимущества. В большинстве случаев это будет относиться к сферам бизнеса, где распространенный гибкий график.

Несмотря на заявленные положительные стороны, данные поправки вызвали волну протеста среди австрийских жителей. Свое недовольство они выражают в форме уличных протестов, в которых приняло участие около 150 тысяч человек. Поддержку протестующим оказывает Социал-демократическая партия Австрии.

За свои действия оппозицию обвинили в непарламентских методах борьбы. Правящая коалиция обеспокоена тем, что многие члены Народной партии находят около своих домов камни и надгробные католические свечи. Социал-демократическая партия утверждает, что это является символом тяжкого бремени, которое несут на себе рабочие. Попыток запугать приверженцев законопроекта оппозицией не предпринималось.