ИА «Ореанда-Новости». Повторные выборы в Приморье пройдут 16 декабря, депутаты законодательного собрания определились с датой, также было решено, из бюджета выделить 291 млн рублей на организацию мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.



16 октября, на внеочередном законодательном собрании в Приморье депутаты выбрали датой повторных выборов губернатора края 16 декабря. Комитет по региональной политике и законности приморского парламента также одобрил выбранную дату.

Всего на заседании присутствовало 35 депутатов из 40. За выбранную дату проголосовали 30 человек. Также на собрании было определено, какое количество голосов будет считаться достаточным для кандидата, чтобы получить право для выдвижения на должность губернатора. 140 депутатов и глав муниципальных образований должны поддержать предполагаемую кандидатуру.

При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморского края, а 33 из них должны быть отданы депутатами и главами городских округов и муниципальных районов.

Также депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли в трёх чтениях поправки в бюджет, они предполагают выделение 291 млн рублей на проведение новых выборов губернатора.

Напомним, ранее Избирком Приморья отменил результаты выборов на должность губернатора Приморского края. Такую рекомендацию региональному комитету выдал Центральный избирком. Предпосылками решения стали проверки результатов выборов после того, как кандидаты обвинили друг друга в подтасовке результатов и других нарушениях закона. Тарасенко обвинял Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов.

На данный момент врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он выразил намерение участвовать в повторных выборах главы края в качестве самовыдвиженца.

Это стало возможно после того, как в начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора. До этого в выборах губернатора Приморья принимать участие могли только кандидаты от партий.