ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Владимир Бурматов избран на пост председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды. Ранее комитет возглавляла избранная вице-спикером Госдумы Ольга Тимофеева.

Соответствующее решение было принято депутатами на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Бурматов в свою очередь поблагодарил коллег за поддержку. «Это колоссальное доверие для меня. Очень многое было сделано комитетом под руководством Ольги Викторовны Тимофеевой. Моя задача – сохранить преемственность и вместе с членами комитета довести те законопроекты, которые для нас являются приоритетными. Очень рассчитываю на вашу поддержку. Еще раз огромное вам спасибо!» – заявил он.