Госдума рассмотрит законопроект о праве Роструда на внеплановые проверки работодателей
12.10.2017, 13:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума рассмотрит в первом чтении поправки в статью 360 Трудового кодекса РФ, по которым предлагается наделить трудовые инспекции правом проведения внеплановых проверок работодателей.
Как заявил перед началом пленарного заседания первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, это важный законопроект, предлагающий наделить Роструд правом проводить внеплановые проверки в тех случаях, когда трудовые отношения являются скрытыми. «То есть работодатель либо вообще не заключил трудовой договор с работниками, и они работают, что называется, на честном слове, либо заключил договор гражданско-правового характера, под которым фактически скрываются трудовые отношения», - пояснил парламентарий.
«Вы можете взять на работу водителя, который будет вас возить, а можете заключить договор гражданско-правового характера о том, что индивидуальный предприниматель Иванов возит вас на предоставленном вами транспортном средстве в обозначенное вами время. Чем это будет отличаться? Это будет отличаться тем, что в данном случае Иванову не будет положен отпуск, больничный лист, он будет лишен возможности участвовать в коллективном трудовом споре, защищать свои позиции, вести коллективные переговоры», - разъяснил парламентарий.
Исаев добавил, что предлагаемый к принятию в первом чтении документ поможет привести нелегальные трудовые отношения к легальным.
«Мы предоставляем право трудовой инспекции, если она получила соответствующий сигнал проводить проверку организаций и учреждений», - подчеркнул он.
Как заявил перед началом пленарного заседания первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, это важный законопроект, предлагающий наделить Роструд правом проводить внеплановые проверки в тех случаях, когда трудовые отношения являются скрытыми. «То есть работодатель либо вообще не заключил трудовой договор с работниками, и они работают, что называется, на честном слове, либо заключил договор гражданско-правового характера, под которым фактически скрываются трудовые отношения», - пояснил парламентарий.
«Вы можете взять на работу водителя, который будет вас возить, а можете заключить договор гражданско-правового характера о том, что индивидуальный предприниматель Иванов возит вас на предоставленном вами транспортном средстве в обозначенное вами время. Чем это будет отличаться? Это будет отличаться тем, что в данном случае Иванову не будет положен отпуск, больничный лист, он будет лишен возможности участвовать в коллективном трудовом споре, защищать свои позиции, вести коллективные переговоры», - разъяснил парламентарий.
Исаев добавил, что предлагаемый к принятию в первом чтении документ поможет привести нелегальные трудовые отношения к легальным.
«Мы предоставляем право трудовой инспекции, если она получила соответствующий сигнал проводить проверку организаций и учреждений», - подчеркнул он.
Источник: Единая Россия