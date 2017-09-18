ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 15-летием создания общероссийской общественной организации "ОПОРА России".

"За прошедшее время «ОПОРА России» объединила в своих рядах представителей предпринимательского сообщества из разных регионов, активной работой заслужила высокий общественный авторитет.

Важно, что организация выступает серьёзным, надёжным партнёром государства в решении таких актуальных проблем, как повышение конкурентоспособности отечественной продукции, компаний и предприятий, улучшение делового, инвестиционного климата в стране, и в целом играет весомую роль в построении современной экономики", - говорится в поздравлении.