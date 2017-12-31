ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем АО ОКБ "Новатор" входящий в концерн "Алмаз — Антей".

"Этот юбилей – знаменательное событие не только для вашего коллектива, но и для всего отечественного оборонно-промышленного комплекса. Вы по праву гордитесь именами предшественников, среди которых целая плеяда выдающихся учёных, конструкторов и инженеров, высококвалифицированных представителей рабочих профессий.

Их трудовые свершения и научные открытия стали значимым вкладом в развитие ракетной техники в нашей стране, способствовали повышению боеготовности Вооружённых Сил, укреплению национальной безопасности", - говорится в поздравлении.



Глава государства пожелал коллективу конструкторского бюро "Новатор" успехов и новых достижений на благо России, а ветеранам – доброго здоровья и всего наилучшего.