ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутаты считают, что закон попирает базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и нацменьшинств

Государственная Дума приняла заявление о недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках. Депутаты отмечают, что подписанный украинским президентом закон об образовании станет актом этноцида русского народа на Украине.

«Принятым на Украине законом об образовании попираются базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств, закрепленные в международных договорах, ратифицированных Украиной. Нарушается и Конституция Украины, согласно которой должно быть гарантировано право обучения на родном языке и не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов», — говорится в заявлении парламентариев.

Ранее, 25 сентября, президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.