В Госдуму внесен законопроект о допгарантиях для подозреваемых в совершении экономических преступлений
10.10.2017, 17:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственную Думу поступил проект федерального закона № 280281-7 «О внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», инициированный Верховным Судом Российской Федерации.
В пояснительной записке отмечается, что на практике встречаются случаи, когда наряду с привлечением предпринимателей к уголовной ответственности за экономические преступления им вменяется совершение иных, более тяжких деяний. Подобные ситуации приводят к тому, что на указанных граждан не распространяются дополнительные материально-правовые и процессуальные гарантии.
В этой связи документом предлагается усовершенствовать нормы, регламентирующие сроки содержания под стражей и порядок их продления, имеющие общий, а не специальный характер.
В частности, законопроектом устанавливаются чёткие критерии, в соответствии с которыми преступление может быть отнесено к сфере предпринимательской деятельности (если оно совершено индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если это преступление совершено членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочии? по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности).
В пояснительной записке отмечается, что на практике встречаются случаи, когда наряду с привлечением предпринимателей к уголовной ответственности за экономические преступления им вменяется совершение иных, более тяжких деяний. Подобные ситуации приводят к тому, что на указанных граждан не распространяются дополнительные материально-правовые и процессуальные гарантии.
В этой связи документом предлагается усовершенствовать нормы, регламентирующие сроки содержания под стражей и порядок их продления, имеющие общий, а не специальный характер.
В частности, законопроектом устанавливаются чёткие критерии, в соответствии с которыми преступление может быть отнесено к сфере предпринимательской деятельности (если оно совершено индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если это преступление совершено членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочии? по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности).
Источник: Госдума