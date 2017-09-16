Валентина Матвиенко посетит с визитом Туркменистан
16.09.2017, 15:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко аправляется с визитом в Туркменистан. Планируется, что Председатель СФ проведет ряд встреч с руководством Туркменистана. Намечены переговоры с Председателем Меджлиса Акджой Нурбердыевой.
Как ожидается, будут обсуждаться развитие межпарламентского сотрудничества, в том числе на международных площадках, новые векторы взаимодействия между профильными комитетами парламентов. Среди возможных тем — содействие законодателей России и Туркменистана региональным торгово-экономическим связям двух стран.
В ходе визита предполагается также участие Председателя СФ в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам («Азиада – 2017»). Это первые континентальные спортивно-массовые соревнования в истории страны.
7–10 июня 2016 года состоялся официальный визит в Москву делегации Парламента Туркменистана во главе с Председателем Меджлиса, в ходе которого Председатель Совета Федерации провела переговоры со своей коллегой.
«Количество сенаторов – участников группы по сотрудничеству с Туркменией — свидетельствует о заинтересованности российских регионов в развитии связей с Туркменистаном», – подчеркнула Валентина Матвиенко в ходе беседы.
Председатель СФ назвала региональное сотрудничество эффективным и востребованным направлением в отношениях двух стран, отметив плодотворные связи с Туркменистаном ряда субъектов Российской Федерации.
Как ожидается, будут обсуждаться развитие межпарламентского сотрудничества, в том числе на международных площадках, новые векторы взаимодействия между профильными комитетами парламентов. Среди возможных тем — содействие законодателей России и Туркменистана региональным торгово-экономическим связям двух стран.
В ходе визита предполагается также участие Председателя СФ в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам («Азиада – 2017»). Это первые континентальные спортивно-массовые соревнования в истории страны.
7–10 июня 2016 года состоялся официальный визит в Москву делегации Парламента Туркменистана во главе с Председателем Меджлиса, в ходе которого Председатель Совета Федерации провела переговоры со своей коллегой.
«Количество сенаторов – участников группы по сотрудничеству с Туркменией — свидетельствует о заинтересованности российских регионов в развитии связей с Туркменистаном», – подчеркнула Валентина Матвиенко в ходе беседы.
Председатель СФ назвала региональное сотрудничество эффективным и востребованным направлением в отношениях двух стран, отметив плодотворные связи с Туркменистаном ряда субъектов Российской Федерации.
Источник: Совет Федерации