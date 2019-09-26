ИА «Ореанда-Новости» Агентство РБК сообщило, что администрация президента РФ и политическая партия «Единая Россия» в преддверии парламентских выборов 2021 года собираются изучить отдельные показатели деятельности депутатов Государственной думы от партии власти, в том числе уровень доверия к ним населения.

Первоначально кремлёвские чиновники соберут данные от внутриполитических блоков регионов о действующих депутатах, в том числе о количестве публичных мероприятий, в которых они принимали участие проведенных ими личных приёмов граждан.

«Единая Россия» аккумулирует информацию о деятельности парламентариев по своим каналам и представит её в Кремль.

Рассматривается предложение о включении в число критериев оценки показателей активности народных избранников в социальных сетях и частоту упоминания имён депутатов в региональных и федеральных средствах массовой информации.