ИА «Ореанда-Новости». Александр Петров, обвиняемый властями Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, прокомментировал обвинения в свой адрес. Он заявил, что не имеет никакого отношения к данному инциденту. По его словам, это не более, чем совпадение, так как он никогда не был в Лондоне.



Ранее российскими средствами массовой информации было выяснено, что Александр Петров родился 31 июля 1979 года и является сотрудником Федерального государственного унитарного предприятия Научно-производственного объединения “Микроген”, занимающегося производством иммунобиологических препаратов.



Ранее российскими средствами массовой информации было выяснено, что Александр Петров родился 31 июля 1979 года и является сотрудником Федерального государственного унитарного предприятия Научно-производственного объединения “Микроген”, занимающегося производством иммунобиологических препаратов.

Напомним, ранее британской прокуратурой были выдвинуты обвинения гражданам Российской Федерации — Александру Петрову и Руслану Боширову — по четырём статьям, среди которых покушение на убийство бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля, его дочери Юлии и сотрудника правоохранительных органов Ника Бейли. Главой британского правительства Терезой Мэй обвиняемые были названы сотрудниками Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.





Министерством иностранных дел РФ было сделано заявление о том, что имена и фотоснимки, которые были опубликованы Великобританией, не доказывают причастность российских граждан. Представители российского внешнеполитического ведомства утверждают, что расследование преступлений такого рода требует сотрудничества правоохранительных структур двух государств.



Генеральной прокуратурой было подтверждено намерение сотрудничать со структурами Великобритании по этому делу.





Весной текущего года на территории города Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал международный скандал. Министром иностранных дел Сергеем Лавровым было сделано заявление о том, что в “деле Скрипаля” отсутствуют доказательств вины российской стороны. Властями РФ многократно была предложена помощь в расследовании инцидента, однако Великобритания проигнорировала эти обращения.