ИА «Ореанда-Новости» Группа американских конгрессменов, возглавляемая членом Демократической партии Максом Роузом, направила государственному секретарю США Майку Помпео письмо с требованием внести украинский добровольческий полк «Азов» в список иностранных террористических организаций. «Азов» в письме назван «ультранационалистической военной организацией», которая «открыто приветствует неонацистов».

Авторы обращения подчеркнули, насколько опасны ультраправые радикалы, напомнив о недавних случаях стрельбы в городе Галле (Германия), в Крайстчёрче (Новая Зеландия) и в американском штате Техас, – все эти инциденты, по мнению парламентариев, были связаны с экстремистами, исповедующими ультраправые воззрения.

«Азов» представляет собой один из так называемых добровольческих батальонов, которые поддерживались за счёт частного финансирования и принимали участие в вооружённом конфликте на территории Донбасса. Впоследствии Киев объявил о том, что на Украине не должны действовать незаконные вооруженные группы, и членам добровольческих батальонов было предложено пополнить ряды регулярной армии. Теперь отдельный отряд специального назначения «Азов» является подразделением Национальной гвардии Украины.

Российские правоохранительные органы в своё время возбудили против боевиков «Азова» ряд уголовных дел в связи с похищением людей, истязаниями и применением запрещённых средств ведения военных действий.