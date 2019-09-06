ИА «Ореанда-Новости» Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и Майкл Маккол обратились к президенту Дональду Трампу с призывом ввести новые санкции против России в связи с организованными оппозицией акциями протеста, которые прошли в июле и августе в Москве и Санкт-Петербурге. Парламентарии указывают на то, что в ходе несанкционированных митингов нарушались права человека, а также не соблюдались обязательства Москвы перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Мы призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с «актом Магнитского» и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти грубые нарушения прав человека в России», – указано в послании конгрессменов.