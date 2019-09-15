ИА «Ореанда-Новости» Линдси Грэм, член Сената и Республиканской партии США, заявил, что настало время рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяным объектам на территории Ирана, если власти этой страны «продолжат свои провокации».

«Настало время для США положить на стол обсуждений атаку на иранские нефтеперерабатывающие предприятия, если они продолжат свои провокации или увеличат ядерное обогащение. Иран не прекратит своё дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более реальными, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет мощным ударом для режима», – написал политик на своей странице в Twitter.

Поводом для заявления Грэма стало нападение беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Несмотря на то что йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за атаки, государственный секретарь США Майк Помпео обвинил в них власти Ирана.