ИА «Ореанда-Новости» Член Сената США от Республиканской партии Рон Джонсон заявил, что российские власти отказались выдавать ему въездную визу. На сайте конгрессмена приведены его слова о том, что «российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с искренним старанием».

Джонсон собирался приехать в Россию в составе двухпартийной делегации для проведения встреч с российскими чиновниками, предпринимателями из США и представителями организаций гражданского общества.

Российское посольство в США заявило на своей странице в Twitter, что Джонсон не обращался за визой и не информировал дипломатов о планах посетить Россию. В заявлении диппредставительства также указано, что российская сторона уже давно призывает Вашингтон «снять с законодателей любые ограничения на поездки в качестве первого шага к отмене «чёрных списков».