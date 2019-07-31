31.07.2019, 12:09
Американский суд прекратил производство по иску Демократической партии к России
ИА «Ореанда-Новости» Суд южного округа города Нью-Йорка принял решение о прекращении производства по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, некоммерческую организацию WikiLeaks и российские власти в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.Было указано, что федеральный закон «Об иммунитете иностранных государств» запрещает иски против зарубежных правительств, за исключением определённых случаев. Судья заявил, что члены предвыборного штаба Трампа и прочие ответчики по данному иску находятся под защитой первой поправки. «Если WikiLeaks могла быть привлечена к ответственности за публикацию документов, касающихся политической, финансовой и избирательной стратегии демократов, просто потому, что комитет Демпартии назвал их секретными, то также могла бы быть привлечена любая газета или СМИ», – сказано в решении суда. Судья подчеркнул, что истец не представил каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что кто-то из ответчиков, кроме России, был причастен к взлому серверов партии или хищении её информации. «…Эти документы имели общественное значение. Поэтому первая поправка защищает публикацию этих украденных документов», – говорится в решении.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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