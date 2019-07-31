ИА «Ореанда-Новости» Суд южного округа города Нью-Йорка принял решение о прекращении производства по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, некоммерческую организацию WikiLeaks и российские власти в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.

Было указано, что федеральный закон «Об иммунитете иностранных государств» запрещает иски против зарубежных правительств, за исключением определённых случаев. Судья заявил, что члены предвыборного штаба Трампа и прочие ответчики по данному иску находятся под защитой первой поправки. «Если WikiLeaks могла быть привлечена к ответственности за публикацию документов, касающихся политической, финансовой и избирательной стратегии демократов, просто потому, что комитет Демпартии назвал их секретными, то также могла бы быть привлечена любая газета или СМИ», – сказано в решении суда. Судья подчеркнул, что истец не представил каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что кто-то из ответчиков, кроме России, был причастен к взлому серверов партии или хищении её информации. «…Эти документы имели общественное значение. Поэтому первая поправка защищает публикацию этих украденных документов», – говорится в решении.