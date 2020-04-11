11.04.2020, 11:40
Российская экономика будет восстановлена во второй половине 2023 года
ИА «Ореанда-Новости». Ранее компания McKinsey & Company прогнозировала падение российской экономики из-за пандемии COVID-19 в худшем случае на 10%.
В отчёте консалтинговой компании отмечается, что возвращение страны на прежний, докризисный экономический уровень произойдёт только во второй половине 2023 года.
Если рассматривать базовый сценарий, то экономика должна упасть уже на 3,8%, а восстановление произойдёт в середине 2021 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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