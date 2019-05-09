ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел Аргентины заявило о категорическом осуждении ареста первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано и других депутатов и призвало немедленно освободить его.

В соответствующем заявлении задержанные названы борцами за демократию, действующий президент страны назван тираном. «Мы… возлагаем ответственность за его здоровье и безопасность (Эдгара Самбрано. – Ред.) на режим тирана Николаса Мадуро», – сказано в обращении аргентинского МИДа.