09.05.2019, 08:59
Аргентина потребовала немедленного освобождения арестованного вице-спикера парламента Венесуэлы
ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел Аргентины заявило о категорическом осуждении ареста первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано и других депутатов и призвало немедленно освободить его.
В соответствующем заявлении задержанные названы борцами за демократию, действующий президент страны назван тираном. «Мы… возлагаем ответственность за его здоровье и безопасность (Эдгара Самбрано. – Ред.) на режим тирана Николаса Мадуро», – сказано в обращении аргентинского МИДа.7 мая Конституционная ассамблея Венесуэлы лишила неприкосновенности семь депутатов Национальной ассамблеи, поддерживающих оппозицию. Ранее высшая судебная инстанция страны санкционировала предъявление им обвинения в «измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти» в связи с их участием в протестных акциях против политики Мадуро 30 апреля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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