ИА «Ореанда-Новости». Пресс-службы Корейской Народной Демократической Республики и Российской Федерации сообщили, что лидеры двух стран собираются в скором времени провести встречу.

Из официального письма Владимира Владимировича Путина лидеру Ким Чен Ыну стало известно, что двустороння встреча затронет вопросы международных отношений и важные региональные аспекты.

Действующий президент Российской Федерации также выразил уверенность в продолжении сотрудничества с Корейской Народной Демократической Республикой и упомянул о трехсторонней политической программе. Сообщается, что, помимо уже упомянутых стран, в проекте примет участие и Республика Корея.

Эксперт Владимир Колотов заявляет, что подобное согласие может послужить основой для создания нового центра влияния в Азии. В него войдут Корейская Народная Демократическая Республика, Япония, Южная Корея и Российская Федерация.

Стимулом для активизации действий в сфере сотрудничества с странами азиатского региона послужили новые санкции Соединенных Штатов Америки против России. Также не сложились отношения между Корейской Народной Демократической Республикой и Соединенными Штатами Америки в вопросе ядерного разоружения Пхеньяна.



Глава министерства иностранных дел Корейской Народной Демократической Республики заявил, что американские требования в этой сфере оказались односторонними и грабительскими.

Также Соединенные Штаты Америки обвинили Россию в несоблюдении пакета санкций против Корейской Народной Демократической Республики, предусмотренном Организацией Объединенных Наций. Российская Федерация якобы в обход ограничениям продолжает предоставлять стране ресурсы, а также принимать корейцев на работу на своей территории.

Директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ Владимир Колотов выразил свое одобрение по разворачивающейся политике сотрудничества со странами азиатского региона. Он также отметил, что предстоящий Восточный экономический форму является хорошей площадкой для старта переговоров о сотрудничестве в новых международных проектах. Профессор также говорил о том, что сотрудничество Российской Федерации с Корейской народной Демократической Республикой положительно повлияет на распределение сил на международной арене. Вместе двум странам будет легче противостоять необоснованным санкциям, которые вводят Соединенные Штаты Америки.