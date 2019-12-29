29.12.2019, 08:16
Байден заявил об отказе свидетельствовать по поводу импичмента Трампа
ИА «Ореанда-Новости» Бывший вице-президент США, член Демократической партии Джо Байден заявил, что он отказывается давать свидетельские показания в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.
Это следует из его заявления, размещённого на его странице в социальной сети Twitter. «Я не планирую делать вид, что у республиканцев есть какие-либо правовые основания для получения моих показаний в суде по делу об импичменте», – написал политик. Он добавил, что вынесение вотума недоверия затрагивает «поведение Трампа, а не его собственное».Байден также подчеркнул, что в течение всех 40 лет, на протяжении которых он занимается политикой, он сотрудничал с национальным парламентом – «в отличие от Дональда Трампа и Майка Пенса (Действующий вице-президент США. – Ред.)».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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