ИА «Ореанда-Новости» Бывший мэр Нью-Йорка, предприниматель Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США. Соответствующие документы поданы в Федеральную избирательную комиссию.

77-летний политик объявил на сайте своей кампании о намерении баллотироваться в президенты, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».

В 2018 году Блумберг вернулся в ряды Демократической партии (до этого он состоял в ней до 2001 года; в 2001–2007 годах он был членом Республиканской партии).

Советник кандидата сообщил, что в случае победы Блумберг собирается отказаться от зарплаты президента. Корме того, он не намерен принимать пожертвования от избирателей на проведение предвыборной кампании.