ИА «Ореанда-Новости» Социологи «Левада-центра» провели опрос российских граждан об их отношении к ответственности за ситуацию в стране.

За 20 лет количество россиян, считающих, что обычный человек не несёт никакой ответственности за происходящее в стране, выросло в два раза: в 1999 году их насчитывалось 27 %, теперь – 54 %.

В конце 90-х половина опрошенных заявила, что ответственность должна быть разделена, сейчас так считают 42 %.

Ныне 60 % респондентов полагают, что рядовой гражданин не может нести ответственность за деятельность исполнительной власти, 20 лет назад такого мнения придерживались 43 %. В противоположном уверены 40 % россиян (в 1999 году – 36 %).