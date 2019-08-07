ИА «Ореанда-Новости» По заказу Фонда развития гражданского общества был организован опрос жителей Москвы о предстоящих выборах в Московску городскую думу и о связанных с ними протестах оппозиции.

В соответствии с его результатами, о кампании осведомлены 83 % граждан. 55 % намерены голосовать. При этом большинство опрошенных, собирающихся пойти на выборы, приняли данное решение прежде проведения протестных акций и они не повлияли на их выбор.

О том, что в столице проходили акции в поддержу незарегистрированных кандидатов в городской парламент, знают 29 % респондентов. 48 % «что-то слышали» о них, а ещё 23 % узнали о протестах в ходе самого опроса.

В то же время лишь 9 % горожан не исключают возможности самим участвовать в подобных мероприятиях.