ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вице-мэр города Томска Владимир Костюков, который был ответственен за строительство и дорожную деятельность в городе подал в отставку. С 7 июня бывший чиновник должен будет оставить свой пост. Заявление о досрочном увольнении с поста было подано ещё 18 мая. Такое решение бывшего вице-президента обусловлено коррупционным скандалом вокруг его персоны.

В эту пятницу Владимир Костюков был задержан правоохранительными органами. Ему предъявили обвинение по статье 285 УК РФ, предусматривающая наказание для использования должностных полномочий в личных или корыстных целях. По данным следственного комитета занимающегося расследованием этого дела, Костюков фактически подписал документ о приеме по факту недовыполненных работ по муниципальному договору. Как результат бюджет города понес потере соразмерные 43 миллионам рублей.

В хищении денег бывшего чиновника заподозрили еще в минувшую пятницу, о чем впоследствии сообщили в УМВД по Томской области. Им удалось выяснить, что в 2016 году Костюков возглавлял один из департаментов города Томск. Именно тогда то он и подписал с подрядной организацией столь вопиющий договор. Бывший чиновник принял и оплатил завоз песка, который предназначался на строительство местного парка, а точнее площадки «Березовская». Впрочем, как оказалось никакие работы произведены, не были. О факте приема невыполненной работы, к счастью, узнали в местном отделении МВД.

Недавно также стало известно, что бывший чиновник был взят под стражу по решению Советского районного суда Томска в эту субботу. Бывший заместитель мэра будет арестован на срок в 2 месяца. Фактически ему предстоит сидеть до 31 июля. Это было сделано на основе удовлетворения ходатайства прокуратуры о помещении его под стражу. За злоупотребление своими полномочиями и за потерю денег, бывший чиновник рискует сесть в тюрьму на 4 года.

Костюков занял столь высокий пост ещё в декабре 2017 года. За последний год он смог заработать более 4.24 миллиона рублей, что сделало его самым обеспеченным замом мэра за всю историю города.