ИА «Ореанда-Новости». Бизнес-обдусмен Борис Титов высказал мнение о том, что выход на пенсию для россиян должен быть после выработки стажа, а не по достижению пенсионного возраста. А выработав свой стаж, человек даже в более раннем возрасте может выйти на пенсию. Об этом Титов заявил в интервью ресурсу «Интерфакс».



Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, сообщил, что пенсионного возраста быть не должно, должен быть показатель – выработанный стаж работы.

​«Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно», — сообщил он в интервью «Интерфаксу».

С его слов, в случае, если человек желает выйти на пенсию раньше, то у него должна быть такая возможность. В этом случае он может заплатить необходимую сумму в Пенсионный фонд в качестве страховки, чтобы с выходом получать нормальную пенсию. При этом Титов отметил, что такая система существует во многих странах.

Кроме того, российский институт экономики имени Петра Столыпина уже разработал такое предложение по изменению действующих законов о пенсии, предложение направили правительству страны.

По рассказам омбудсмена Титова, в документе, направленном правительству от института, предложение начать выплачивать пенсию россиянам, вышедшим на пенсию до 1992 года, из средств бюджета, а не из пенсионного фонда, как это обычно происходит. Также институт предлагает правительству отказаться от обязательности накопительной части пенсии.

Напомним, законопроект будущей пенсионной реформы в Госдуму от правительства поступило 16 июля. Власти предложили повысить мужчинам планку до выхода на пенсию на пять лет, женщинам – на восемь. В случае принятия данного законопроекта, с 2019 года начнут поэтапно повышать пенсионный возраст, пока он не достигнет у мужчин 65 лет, у женщин – 63 лет.

Это должно произойти до 2024 года. По мнению правительства, это благоприятно скажется на экономике страны, а также позволит увеличить пенсии населения в среднем на тысячу в год.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что данную реформа необходима в связи с увеличением продолжительности жизни, а также с необходимостью обеспечить пенсионерам в России нормальный уровень жизни.