ИА «Ореанда-Новости» Журналисты CNN и Daily Mail располагают информацией о том, что посол Великобритании в США Ким Дэррок отсылал в министерство иностранных дел королевства телеграммы, в которых он отзывался о президенте Дональде Трампе как о «некомпетентном», «ни на что не способном», а также «небезопасном».

Дэррок использовал секретную дипломатическую почту для того, чтобы предупредить собственное правительство о том, что «карьера Трампа может закончиться позором», описывал конфликты в администрации как «драки на ножах». «Мы не верим, что администрация (Трампа. – Ред.) станет в значительной степени более нормальной, менее недееспособной, менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями, менее неуклюжей в сфере дипломатии и менее некомпетентной», – говорится в одной из телеграмм.

«…Мы платим им за то, чтобы они были откровенны. Ровно так же, как и посол США здесь будет отправлять к себе в страну свои заметки о политике Вестминстера и его представителях», – сказано в заявлении британского дипломатического ведомства.