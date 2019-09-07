ИА «Ореанда-Новости»  Мужчина в маске ворвался в дом главы Центризбиркома России в пятницу и неоднократно пытался ударить её электрошокером, сообщили в МВД, за два дня до выборов, что спровоцировало уличные протесты.

Российские следователи заявили, что будут выяснять, связано ли нападение с её работой. Глава комиссии Элла Памфилова заявила, что подозревает, что мотивом стало ограбление.

Памфилова и её коллеги, ссылаясь на формальность, отказались регистрировать нескольких оппозиционных кандидатов на московских выборах, что привело к крупнейшему устойчивому протестному движению в России с 2011-2013 годов.

"Злоумышленник в маске ворвался через окно и проник на террасу дома, несколько раз ударил хозяина дома (Памфилову) электрошокером, а затем скрылся”, - говорится в сообщении МВД. Дом расположен за пределами Москвы.

Неназванный источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс", что электрошокер, по всей видимости, не сработал и злоумышленник несколько раз ударил Памфилову.

Памфилова, принимавшая участие в конференции в Москве в пятницу, появилась на государственном телевидении с потрясённым видом.

Она сказала, что повредила палец и поцарапала бок, когда боролась с нападавшим, а затем сопротивлялась ему стулом.

Она сказала, что злоумышленник был долговязым и казался молодым, и что, по её мнению, наиболее вероятным мотивом для вторжения была попытка ограбления.

Известный оппозиционер Алексей Навальный заявил в социальных сетях, что, по его мнению, власти придумали нападение на Памфилову, чтобы отвлечь внимание от того, что, по его словам, стало основой для фальсификаций на выборах в Москве и других местах, где пройдут выборы в местные законодательные органы.

65-летняя Памфилова была в центре внимания гнева протестующих после запрета оппозиционным кандидатам участвовать в воскресных выборах в московский парламент. Она сказала, что они не собрали достаточно подлинных подписей, чтобы принять участие, что исключённые кандидаты заявили, что это фальсификация, призванная помешать им выиграть места.