07.09.2019, 11:27
Человек в маске попытался ударить электрошокером главу избирательного комитета РФ перед региональным голосованием
ИА «Ореанда-Новости» Мужчина в маске ворвался в дом главы Центризбиркома России в пятницу и неоднократно пытался ударить её электрошокером, сообщили в МВД, за два дня до выборов, что спровоцировало уличные протесты.
Российские следователи заявили, что будут выяснять, связано ли нападение с её работой. Глава комиссии Элла Памфилова заявила, что подозревает, что мотивом стало ограбление.
Памфилова и её коллеги, ссылаясь на формальность, отказались регистрировать нескольких оппозиционных кандидатов на московских выборах, что привело к крупнейшему устойчивому протестному движению в России с 2011-2013 годов.
"Злоумышленник в маске ворвался через окно и проник на террасу дома, несколько раз ударил хозяина дома (Памфилову) электрошокером, а затем скрылся”, - говорится в сообщении МВД. Дом расположен за пределами Москвы.
Неназванный источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс", что электрошокер, по всей видимости, не сработал и злоумышленник несколько раз ударил Памфилову.
Памфилова, принимавшая участие в конференции в Москве в пятницу, появилась на государственном телевидении с потрясённым видом.
Она сказала, что повредила палец и поцарапала бок, когда боролась с нападавшим, а затем сопротивлялась ему стулом.
Она сказала, что злоумышленник был долговязым и казался молодым, и что, по её мнению, наиболее вероятным мотивом для вторжения была попытка ограбления.
Известный оппозиционер Алексей Навальный заявил в социальных сетях, что, по его мнению, власти придумали нападение на Памфилову, чтобы отвлечь внимание от того, что, по его словам, стало основой для фальсификаций на выборах в Москве и других местах, где пройдут выборы в местные законодательные органы.
65-летняя Памфилова была в центре внимания гнева протестующих после запрета оппозиционным кандидатам участвовать в воскресных выборах в московский парламент. Она сказала, что они не собрали достаточно подлинных подписей, чтобы принять участие, что исключённые кандидаты заявили, что это фальсификация, призванная помешать им выиграть места.
Российские следователи заявили, что будут выяснять, связано ли нападение с её работой. Глава комиссии Элла Памфилова заявила, что подозревает, что мотивом стало ограбление.
Памфилова и её коллеги, ссылаясь на формальность, отказались регистрировать нескольких оппозиционных кандидатов на московских выборах, что привело к крупнейшему устойчивому протестному движению в России с 2011-2013 годов.
"Злоумышленник в маске ворвался через окно и проник на террасу дома, несколько раз ударил хозяина дома (Памфилову) электрошокером, а затем скрылся”, - говорится в сообщении МВД. Дом расположен за пределами Москвы.
Неназванный источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс", что электрошокер, по всей видимости, не сработал и злоумышленник несколько раз ударил Памфилову.
Памфилова, принимавшая участие в конференции в Москве в пятницу, появилась на государственном телевидении с потрясённым видом.
Она сказала, что повредила палец и поцарапала бок, когда боролась с нападавшим, а затем сопротивлялась ему стулом.
Она сказала, что злоумышленник был долговязым и казался молодым, и что, по её мнению, наиболее вероятным мотивом для вторжения была попытка ограбления.
Известный оппозиционер Алексей Навальный заявил в социальных сетях, что, по его мнению, власти придумали нападение на Памфилову, чтобы отвлечь внимание от того, что, по его словам, стало основой для фальсификаций на выборах в Москве и других местах, где пройдут выборы в местные законодательные органы.
65-летняя Памфилова была в центре внимания гнева протестующих после запрета оппозиционным кандидатам участвовать в воскресных выборах в московский парламент. Она сказала, что они не собрали достаточно подлинных подписей, чтобы принять участие, что исключённые кандидаты заявили, что это фальсификация, призванная помешать им выиграть места.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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