ИА «Ореанда-Новости» Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник согласились на передачу Украине четырёх пленных. Данное решение было принято по итогам переговоров с руководителем украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. Пасечник сообщил, что передача задержанных лиц состоится 28 июня в Минске.

При этом украинский политик в беседе с журналистами подчеркнул, что киевские власти не ориентируются на обмен всеми попавшими в плен. Он заявил, что президент страны Владимир Зеленский «не нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе», добавив, что глава государства не осведомлён о ведущихся переговорах. Медведчук надеется, что освобождение четверых «позволит стимулировать Украину» и обменять всех. Лидер «Оппозиционной платформы» также допустил, что в связи с переговорами с лидерами донбасских республик украинские власти продолжат его уголовное преследование. Ранее ему были предъявлено обвинение в государственной измене в связи с предложением предоставить Донбассу автономию.