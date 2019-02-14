ИА «Ореанда-Новости». В Кремле прокомментировали нашумевшую видеозапись, где Дворкович, Ткачёв и другие чиновники поют и «кутят» в самолёте. Пресс-секретарь главы государства не считает это чем-то плохим, так как правил и законов экс-министры и сотрудники правительства своим пением и весельем по факту не нарушали.

Дмитрий Песков сказал, в этом «нет ничего зазорного». На вопрос журналистов, существует ли у сотрудников администрации президента традиция тоже собираться в неформальной обстановке и веселиться, Песков ответил утвердительно.

Песков пояснил журналистам, что в Кремле не в курсе, откуда это видео появилось в Сети. С его слов, в компетенцию Администрации президента не входит выяснения, как подобные видео попадают в интернет

«Это не наш вопрос», – заявил Песков.

Речь идёт о видеоролике, где группа высокопоставленных действующих и бывших членов правительства исполняют на борту самолёта песню Надежду Кадышевой – «Ах, судьба моя». На видео присутствуют экс-вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, бывшая глава протокола Марина Ентальцева. Чиновники при этом пританцовывают.

Также Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин после встреч с представителями других стран в Сочи 14 февраля, вечером планирует выйти на татами. Он намерен потренировать дзюдо вместе с представителями российской сборной. Песков отметил, что на тренировке могут быть дети из спортивных школ, но это зависит от часа, в который закончится саммит.

12 февраля стало известно, что В Санкт-Петербурге оштрафовали мужчину, который разместил в сети видеозапись, на которой священнослужитель исполняет песню «Мурка».

Иван Барбаков разместил это видео в общем доступе в соцсети «ВКонтакте». Суд посчитал это разжиганием ненависти и вражды (это 282-я статья УК РФ), ему вынесли наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Видеоролик в названии содержал фразу: «священник вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара». Подсудимый вину признал.