ИА «Ореанда-Новости» Депутат Государственной думы России от Республики Крым Руслан Бальбек дал ответ на предложение депутата Верховной рады Украины Семёна Семенченко «обезлюдить» Донбасс». По мнению российского политика, подобные заявления являются проявлением идеологии нацизма.

«…Гениальные» идеи комбата Семенченко – это лишь интерпретация трудов человека, которого 80 лет назад называли «фюрер», – заявил Бальбек, добавив при этом, что «политик Семенченко – это результат пятилетней «майданизации» Украины».

Семенченко, предлагая «обезлюдить» самопровозглашенные республики на востоке Украины, подчеркнул, что призыва к геноциду в его словах нет. Украинский парламентарий также уподобил своё предложение действиям России на спорных территориях. Ранее он поддержал идею о лишении украинского гражданства жителей Донбасса, желающих получить российские паспорта.