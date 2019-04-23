ИА «Ореанда-Новости» Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет выступил с предложением обменять украинских военных моряков, которые были задержаны за нарушение границы России, на президента Украины Петра Порошенко, проигравшего выборы на этот пост во втором туре.

Шеремет назвал украинского политика «президентом войны» и сказал, что именно он должен понести наказание за организацию провокации в Керченском поливе как за военное преступление. В ноябре 2018 года три корабля украинского флота нарушили морскую границу России и отправились в направлении Керченского пролива. Суда не выполняли обоснованные требования пограничной службы, и береговая охрана была вынуждена задержать корабли, на борту которых находились 22 моряка, а также 2 сотрудника Службы безопасности Украины. В отношении них было возбуждено соответствующее уголовное дело.

Российский парламентарий также выразил надежду, что избранный в президенты Украины Владимир Зеленский будет укреплять взаимовыгодные экономические отношения с Москвой. «Ближе украинского народа у Российской Федерации нет. Мы близки духовно и исторически, поэтому мы хотим, чтобы наши отношения начали развиваться в другом формате. Мы готовы к диалогу и открытому обсуждению», – сказал Шеремет.