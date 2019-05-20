ИА «Ореанда-Новости» Депутат Государственной думы РФ Александр Ярошук, принадлежащий к фракции «Единой России», заявил, что парламентарии в ближайшее время, возможно, примут решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.

Ярошук сообщил, что на основе предложений, поступивших от жителей данного региона, уже внесены изменения в законы, необходимые для применения упрощенного порядка выдачи им паспортов РФ.

Депутат также пообещал, что российские власти намерены предоставить финансовые средства для завершения оборудования нескольких объектов в Приднестровье и обеспечить республику коммунальной техникой и троллейбусами.