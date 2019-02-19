ИА «Ореанда-Новости». Игорь Крашенинников, который является в городской думе города Дзержинска заместителем председателя от «Единой России» во время конфликта, который произошёл из-за ДТП, обматерил женщину. Изначально информация появилась в городских группах в социальных сетях. В пресс-службе Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» сообщили, что в ближайшее время поведение представителя партии обсудят и вынесут решение.

В паблике «Подслушано Дзержинск» с социальной сети «ВКонтакте», а также в местных информационных ресурсах и СМИ появилось сообщение о том, что во дворе одного из жилых домов города случился конфликт мужчины с женщиной из-за дорожно-транспортного происшествия. Мужчина с лопатой в руках допустил нецензурные выражения и оскорбления в адрес оппонентки. Этим мужчиной оказался местный депутат Игорь Крашенинников.

Депутат Государственной думы и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" заявил, что на его взгляд, такое действие со стороны политика недопустимо и требует оценки и выводов.

«Что бы ни послужило причиной конфликта, никому, независимо от своего статуса и положения, не позволено так разговаривать с земляками», – сказал Денис Москвин, его слова цитирует пресс-служба регионального отделения партии.

По мнению депутата, это бросает тень на всю партию, поэтому в ближайшую пятницу (22 февраля) поведению депутата будет дана правовая оценка, что в свою очередь даст повод другим членам партии задуматься о своём поведении и следовать этическим нормам.

12 февраля стало известно, в Брянской области уволился руководитель коммунальной службы, который стал героем скандальной истории: он обещал "дать в рыло" женщине, которая пожаловалась на состояние дорог в городе. Мужчина добровольно написал заявление об уходе.

Активистка, которой обещал расправой мужчина, указала ему на заваленные снегом улицы и огромные лужи на тротуарах. Женщина предложила ему самостоятельно взглянуть на состояние дорог, по которым детям приходится добираться в школу. На это заявление главный «коммунальник» посоветовал активистке протрезветь и направил на неё автомобиль. В ответ женщина ударила рукой по капоту, на что тот пообещал «дать ей в рыло».

Позднее в соцсетях опубликовали видеоролик с его извинениями, после того, как о скандале узнала администрации района.