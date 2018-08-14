ИА «Ореанда-Новости». Борис Чернышов, заместитель председателя комитета Государственной думы по делам образования и науки, предложил установить на школьную форму в России единый ценник. По его мнению, это будет препятствовать социальному расслоению среди школьников.



По словам депутата Бориса Чернышова, единая цена школьной формы позволит снизить уровень социального расслоения в классах. В ситуации, когда все школьники одеты одинаково, отсутствует вопрос «у кого что лучше».

Чернышов говорит, что ценник на школьную форму у учеников младших и средних классов не должен превышать трёх тысяч рублей, а для старшеклассников – четырёх. Но при этом качество материала должно позволять проносить форму сезон или хотя бы половину. Для этого нужно установить на нормативном уровне производителями формы российские фабрики.

– Но чтобы делали из хорошего материала, который можно было бы проносить как минимум полгода-год. Обязательно нужно актом Российской Федерации установить производителя: российские фабрики, — сказал Чернышов.

По его оценке, с такой задачей вполне справятся швейные фабрики Владимирской и Псковской областей.

Напомним, Роскачество проверило школьную форму и накануне подвело итоги: выяснилось, что за два года ее качество повысилось. Но некоторые проблемы сохраняются – гигроскопичность, воздухопроницаемость ткани и использование синтетики.

В августе сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов из ЛДПР планирует во время осенней сессии обсудить при участии экспертов идеи о введении ещё одного года обучения в российских школах, то есть 12-летнего школьного курса, предполагающего больший акцент на профессиональную ориентацию учеников.

В декабре этого года Власов направил письмо с данным предложением в Минобрнауки, там ответили, что считают существующую 11-летнюю программу оптимальной для обучения. Но Власов намерен провести круглый стол и обсудить эту тему, пригласив представителей образования и науки и директоров школ, которые согласятся поучаствовать.