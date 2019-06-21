ИА «Ореанда-Новости» Депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире одного из телеканалов сообщил, что команда президента страны Владимира Зеленского приступила к подготовке к встрече украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Парламентарий заявил, что «выезжать нужно с конкретными результатами» и предложениями, поэтому необходима тщательная подготовка к переговорам. Поплавский назвал текущую ситуацию на Украине трагедией, которую его соотечественники не могут преодолеть уже на протяжении 5 лет. Он указал на то, что разрешать затруднения следует на дипломатических и политико-правовых основаниях непосредственно с российским президентом.

В отношении Крыма и самопровозглашённых республик Донбасса Поплавский отметил, что здесь едва ли можно добиться успеха с помощью применения военной силы. При этом Украина, безусловно, будет продолжать настаивать на принадлежности ей спорных территорий.