ИА «Ореанда-Новости» Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире одного из телеканалов заявил, что сотрудничество страны с Международным валютным фондом (МВФ) принесло только убытки и привело к возникновению огромной задолженности.

Парламентарий указал на рост доли сырьевого сектора в экономике Украины, на «невиданные размеры» трудовой миграции, на то, что объём инвестиций из других стран снизился до уровня 1990-х годов и продолжает падать.

Таким образом, Рабинович призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в должность 20 мая, отказаться от сотрудничества с фондом. «Сотрудничество с МВФ преступно, опасно и должно быть прервано», – сказал Рабинович.

Посещение Украины представителями фонда запланировано на 21 мая.