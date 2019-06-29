ИА «Ореанда-Новости» Депутат Верховной рады Украины Николай Скорик заявил в эфире одного из телеканалов, что возглавляющий министерство иностранных дел Павел Климкин позорит государственную дипломатию.

Заявление Скорика связано с неудачными попытками президента Украины Владимира Зеленского отправить Климкина в отставку. Парламентарий утверждает, что в данном конфликте он не поддерживает ни того, ни другого политика.

Депутат Рады вменил в вину Климкину не только неудовлетворительные итоги дипломатической работы, но и его внешний вид, подчеркнув, что в данной сфере это важно.

Скорик также высказал мнение, что проведение внеочередных выборов в Верховную раду крайне необходимо для избранного президента, поскольку нынешний депутатский конкурс препятствует главе государства сменить не только Климкина, но также и генерального прокурора, и руководство Службы безопасности Украины.