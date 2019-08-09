ИА «Ореанда-Новости» Избранный депутат Верховной рады Украины, член политической партии «Оппозиционный блок – За жизнь», политолог Олег Волошин Россия заявил в телевизионном эфире, что Россия является «воюющей стороной» в связи с ситуацией вокруг Крыма.

«Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где… российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав Российской Федерации», – сказал политик в ответ на ремарку журналиста о том, что Россия является воюющей стороны в Донбассе.