ИА «Ореанда-Новости» Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил в эфире одного из телеканалов, что государству грозит распад по «лайт-сценарию», который ранее был реализован в Югославии.

По мнению парламентария, есть реальная угроза того, что Украину «растащат по кускам»: Венгрия будет претендовать на Закарпатье, Румыния – на Буковину и Бессарабию, Польша – на Галичину, Россия – на Перекопский перешеек. Мураев привёл в пример Одессу, где, по его утверждению, уже «сильно активизировались» румыны.

Кроме того, Мураев высказался о реакции Киева на решение Москвы ввести упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей самопровозглашённых республик Донбасса. Политик указал на то, что «такая же ситуация была с венграми, с румынами, с болгарами».